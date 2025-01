Notte da incubo per una famiglia residente a San Pasquale, frazione di Santa Teresa Gallura. Intorno alla mezzanotte, per cause ancora da accertare, il loro appartamento ha preso fuoco.

Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco, che hanno messo in salvo i tre: genitori e neonato. Ingenti i danni all’appartamento. La squadra ha comunque risparmiato dalle fiamme la camera da letto e ha evitato che il rogo raggiungesse le abitazioni vicine.

Sul posto anche i Carabinieri.

