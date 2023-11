A Santa Teresa Gallura disponibili 29mila euro per far parlare, studiare e promuovere il gallurese, l'Amministrazione comunale intende attivare lo "Sportello Linguistico, formazione linguistica e attività culturale di promozione linguistica".

Il Comune è infatti beneficiario di un finanziamento regionale per l'attuazione di interventi per la tutela delle minoranze linguistiche storiche, in virtù del progetto, "Pa' li manni e pa' li stéddhi".

Per realizzare il tutto è stato pubblicato un avviso per la manifestazione d'interesse.

Lo Sportello Linguistico si espleterà in forma itinerante nel Comune di Santa Teresa e nelle frazioni di Porto Pozzo e San Pasquale.

Il Corso di Formazione verrà erogato presso il Comune di Santa Teresa.

L'attività culturale di promozione linguistica sarà tramite il Servizio Cultura, che intende definire un percorso linguistico-culturale che vada ad interessare le fasce d'età più giovani, anche attraverso la collaborazione con gli istituti scolastici.

Il servizio avrà una durata complessiva di 12 mesi, indicativamente da novembre 2023 ad ottobre 2024 per quanto riguarda le attività dello sportello linguistico; da febbraio 2024 a maggio 2024 le attività di formazione linguistica; da gennaio 2024 a ottobre 2024 (ad esclusione del mese di agosto) per quanto riguarda le attività culturali di promozione.

