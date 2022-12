È ripresa dallo scorso 4 dicembre la programmazione cinematografica al Nelson Mandela di Santa Terersa Gallura con la proiezione del film “Nel nostro cielo con un rombo di tuono”. Programmazione iniziata sin dal 2013, anno inaugurale dell’attività di cineteatro, e proseguita con le sole interruzioni dovute al Covid.

Per questa stagione l’Amministrazione comunale ha stanziato 17.000 euro, per una programmazione che ha cadenza trisettimanale, salvo il periodo natalizio in cui proiezioni sono previste quotidianamente. L’intento dell’Amministrazione comunale è quello di offrire ai cittadini «un cinema di qualità, con prime visioni in contemporanea con le uscite delle sale cinematografiche nazionali; film tipicamente commerciali, film di animazione e, in collaborazione con l’associazione dietro le Quinte, rassegne di film d’Essai». L’organizzazione della programmazione è stata affidata all’impresa “Apostrophe Cultura e Spettacolo” di Santa Teresa Gallura. Oggi, 8 dicembre, venerdì, sabato e domenica, sarà proiettato il film “La stranezza”, con Toni Servillo, Salvo Ficarra e Valentino Picone.

