Un bell'aumento della popolazione, cresciuta da 5.255 persone nel 2023 a 5.294 nel 2024 – dato significativo, essendo una quarantina di persone in più - ma c'è anche un crollo delle nascite e dei matrimoni a caratterizzare, a Santa Teresa Gallura, il bilancio demografico dell’anno appena trascorso.

Se nel 2023 i bimbi nati sono stati 39 lo scorso anno si sono fermati a 16 (oltre il 50% in meno), di cui 5 maschietti e 11 femminucce; il numero più basso di arrivi di cicogne in paese in assoluto, anche rispetto al 2020 quando furono 23 o al 2021 con 22 nascite. In picchiata anche i matrimoni, scesi da 17 nel 2023 a soli 9 nel 2024. Sostanzialmente stabili i decessi: 60 nel 2023 e 57 l’anno passato. Per comprendere dunque da dove scaturisca l’aumento della popolazione bisogna guardare ai flussi migratori, che risultano essere aumentati rispetto all’anno precedente: 181 contro 155 (di cui 50 stranieri nel 2024 e 35 l’anno precedente) mentre ad emigrare sono stati in 110 nell'anno appena trascorso e in 125 l'anno prima.

Un paese dunque attrattivo, per motivazioni evidentemente diverse, e non solo dal punto di vista turistico ed occupazionale. Tornando alla popolazione complessiva è palese il balzo in avanti degli ultimi decenni se si pensa che nel censimento del 1991 questa ammontava a 4.024 persone, salite a 5.018 nel 2011 e a 5.036 nel 2022.

