Torna a San Teodoro Vivinfitness, il festival sportivo gratuito e itinerante che si svolgerà questo fine settimana tra i parchi, la spiaggia e le vie del paese.

Due giorni all’insegna dello sport open air che trasformerà il centro gallurese in una vera e propria palestra a cielo aperto. Atleti e semplici appassionati potranno cimentarsi in 20 diverse discipline sotto la guida di istruttori certificati, una colorata carovana di trainer che, dopo il primo festival del luglio 2022 e la mini edizione primaverile di quest’anno, si prepara per un nuovo weekend all’insegna del divertimento e di uno stile di vita sano.

Il format, completamente gratuito ed aperto a tutti, prevede per la giornata di sabato le discipline a terra: quelle più soft la mattina e quelle adrenaliniche al pomeriggio. La domenica si cambia: la mattina a La Cinta sarà la volta degli sport acquatici per finire la sera con il gran finale con lo Street Workout. Quest’ultimo appuntamento consiste in un percorso di due ore, dal parco di via Trentino al parco Citai, in cui i partecipanti indosseranno le cuffie wireless in dotazione per seguire le istruzioni dei trainer a suon di musica.

Tra le novità di questa edizione ci saranno il tiro con l’arco e il minibasket, che si disputerà nel campo gonfiabile messo a disposizione da Decathlon, partner tecnico della manifestazione.

L’evento è patrocinato e sostenuto dal Comune di San Teodoro, che fin dall’inizio ne ha intuito le potenzialità di crescita, ed è organizzato dalla crew di esperti del mondo del fitness, della comunicazione e della promozione territoriale nata in seguito al festival della scorsa estate.

«Anche in questa edizione è stato fondamentale il sostegno del territorio e degli operatori economici che hanno rinnovato la fiducia nel nostro progetto – dicono gli organizzatori Manuela Ferro e Daniele Perra – in particolare Immobiliare San Teodoro 360 e AC Gallura Amministrazioni Condominiali».

Tra i media partner di quest’anno anche Teleregione Live e, altra grande novità, lo speaker Tommy Rossi che darà il ritmo alla giornata di sabato.

Il programma completo: Sabato 5, Parco via Trentino, dalle 8.00 alle 10.30: Pilates, Qi Gong, Difesa personale, Yoga, Funzionale, Ginnastica posturale/dolce, Karate. Parco via Li Menduli, dalle 17.30 alle 20:45: Mini basket, Capoeira, Pole Dance, Trampolino, Plank Challenge. Domenica 6, La Cinta - La Fontanella, dalle ore 8.00 alle ore 11.30: Aquagym, Aquadance / Fit dance water, Sup, Kayak, Tiro con l'arco. Partenza da Parco Via Trentino, ore 17.30: Street Workout.

Le iscrizioni saranno gratuite e accessibili attraverso il sito della manifestazione.

