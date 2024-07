Quella che è al comando del capo di 2ª classe, Cristiano Soriga, a Santa Teresa Gallura, non è più una semplice Delegazione di Spiaggia, ma è stata elevata a Ufficio Locale Marittimo. E all'inaugurazione nella nuova veste e con le nuove competenze, era presente, questa mattina, il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini.

Operativamente dipendente dal Compartimento Marittimo di La Maddalena, al comando del CF Emiliano Santocchini, la targa di “Locamare” è stata scoperta dalla sindaca, Nadia Matta, e benedetta dal parroco, don Romolo Fenu. Erano presenti tra gli altri, il parlamentare, Dario Giagoni, il comandante del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, ammiraglio Nicola Carlone, la prefetta di Sassari, Grazia La Fauci, il procuratore della Repubblica di Tempio Pausania Gregorio Capasso, il questore di Sassari, Claudio Sanfilippo, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale della Sardegna, Massimo Deiana.

Locamare Santa Teresa Gallura vigila lungo 74 km di costa, particolarmente affollata nei mesi estivi, cosa che «impone una dedicata presenza per tutti gli aspetti relativi alle attività balneari – ha affermato l’ammiraglio Carlone - alla salvaguardia della vita umana in mare per le migliaia di bagnanti che si riversano sul litorale, e alla sicurezza della navigazione dei tanti diportisti che scelgono questa località, anche grazie ai due porti turistici, Longonsardo e Porto Pozzo, che contano circa 1300 posti barca, che danno la cifra dell’interesse nautico e diportistico dell’intera zona».

A ciò s’aggiunge l’Area Marina Protetta di Capo Testa-Punta Falcone, oltre al fatto che il porto di Santa Teresa ospiti, ha affermato ancora l’ammiraglio Carlone, «il principale e più diretto collegamento con la Corsica», ha proseguito il comandante della Capitanerie di Porto d’Italia, che, nel settore della filiera ittica, Santa Teresa sia stata individuata, dalla Regione Sardegna, come porto di sbarco per il tonno rosso.

A questo punto una domanda era lecita: tutte queste incombenze con soli 4 uomini? «Vedremo di investire, anche al di là delle pacche sulle spalle, per avere più soldi, più uomini, più mezzi», ha promesso il ministro Salvini.

