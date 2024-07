Rosanna Giudice, ex sindaca di La Maddalena, ex consigliera provinciale, attualmente consigliera di minoranza in Consiglio comunale, è stata nominata dal Ministero dell’Ambiente commissaria straordinaria del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena. Tale nomina è stata notificata attorno alle 13 di oggi al direttore del Parco, Giulio Plastina.

Una nomina attesa, quella del commissario, considerato che si erano ulteriormente allungati i tempi per quella del presidente e del consiglio direttivo. Il parco è infatti senza guida politico-amministrativa dal giugno dello scorso anno e solo pochi giorni fa il direttore, Giulio Plastina, per questo, aveva minacciato le dimissioni, unendo questa protesta a quella dei dipendenti che, attraverso i sindacati, hanno dichiarato lo stato di agitazione.

È la seconda volta che l’Ente di via Giulio Cesare viene commissariato; la prima era stata nel 2017, al termine della lunga gestione del presidente Giuseppe Bonanno. In quell’occasione fu nominato commissario un militare, Leonardo Deri (che rimase in carica per 15 mesi), che contemporaneamente svolgeva le funzioni di comandante della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di La Maddalena. Della nomina di Rosanna Giudice a commissaria del parco si parlava già da tempo e qualche mese fa sembrava cosa fatta; poi un lungo silenzio, fino al decreto di questa mattina.

