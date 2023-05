Hanno annunciato che presenteranno un esposto al prefetto di Sassari e agli organi competenti per ottenere il ripristino della sicurezza in città: i componenti del comitato del centro storico di Olbia, dopo l'ultimo episodio di violenza dello scorso 6 maggio in piazza Matteotti e dopo aver sollecitato il sindaco Settimo Nizzi senza ottenere risposte, hanno deciso di rivolgersi direttamente al prefetto.

Nel pomeriggio di sabato 6 maggio, i cittadini residenti nella piazza e gli esercenti hanno assistito ad una violenta rissa tra alcuni individui che hanno rovesciato i tavolini di un bar e uno di loro ha minacciato una persona con un bastone. Sono dovuti intervenire i carabinieri e gli agenti della polizia locale per riportare la calma e fermare due degli aggressori.

L'episodio è solo l'ultimo di una lunga serie di violenze che si stanno consumando nel centro storico olbiese.

Da tempo i componenti del comitato hanno segnalato la loro preoccupazione. Chiedono in maniera formale al primo cittadino, al comandante dei vigili urbani, all'assessora alla Protezione civile e polizia locale Elena Casu e al prefetto, di incrementare la presenza delle forze dell'ordine, in particolare il ripristino delle pattuglie notturne della polizia locale, e di attivare un presidio fisso degli agenti nei punti sensibili del centro cittadino, a partire da piazza Matteotti.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata