Sei giovanissimi (cinque minorenni e un maggiorenne) hanno ricevuto un provvedimento – emesso dal questore di Nuoro - di divieto di accesso alle aree urbane dopo le risse del Ferragosto a San Teodoro.

Nella notte tra il 14 e il 15 agosto, vicino al locale "Buddha Del Mar", uno degli aggressori ha provato a rubare il monopattino di un ragazzo che ha cercato di difendersi, ma è stato malmenato con calci e pugni che gli hanno provocato escoriazioni plurime, lesioni ai denti e fratture, con una prognosi superiore ai 30 giorni.

Gli Agenti del Commissariato di Siniscola e della Questura hanno sedato la rissa e identificato gli aggressori.

Oltre a essersi beccati una denuncia per lesioni personali aggravate e danneggiamento, i sei non potranno accedere per un anno in esercizi pubblici di somministrazione di bevande alcoliche, anche da asporto, nell'ambito del perimetro tra via Padova, via Prato, via Toscana e piazza Gallura del Comune di San Teodoro, o di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi locali.

