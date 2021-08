Raffica di controlli da parte delle forze dell’ordine a Nuoro e provincia, per verificare in questi giorni di Ferragosto il rispetto delle disposizioni anti-Covid e per assicurare maggiore sicurezza a residenti e vacanzieri nel momento di picco della stagione estiva.

Solo nella notte appena trascorsa gli agenti coordinati dalla Questura di Nuoro hanno controllato quasi 5.600 persone, 300 veicoli e decine di locali e attività commerciali. E non sono mancati provedimenti e denunce.

A San Teodoro, ad esempio, una nota discoteca è stata chiusa per assembramenti, mentre diversi giovani sono finiti nei guai per consumo di sostanze stupefacenti.

Sempre a San Teodoro, i poliziotti hanno denunciato sei giovani, cinque dei quali minorenni, per aver aggredito un 25enne, pestato a calci e pugni per futili motivi e costretto a ricorrere alle cure in ospedale per la rottura del setto nasale e di due denti.

