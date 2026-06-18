“Rimettiamoci in Cammino”, Libere Energie ODV riparte con un nuovo, importante, progetto sociale: la realizzazione di una sede più ampia e funzionale, uno spazio dedicato all’ascolto, al sostegno e al reinserimento sociale delle persone in difficoltà. L’associazione guidata da Ginetto Mattana, da oltre quindici anni accanto alle persone più fragili del territorio, è tra le realtà più operative in termini di aiuto concreto a famiglie vulnerabili e persone senza dimora. Dal 2019 il centro di via Bramante 55 è diventato un punto di riferimento importante per chi vive situazioni di disagio economico e sociale.

Dalla distribuzione quotidiana di alimenti e abbigliamento all’orientamento ai servizi, soprattutto la presenza di un luogo dove le persone possano sentirsi accolte, ascoltate e riconosciute nella propria dignità. Oggi l’associazione vuole compiere un passo decisivo per ampliare le proprie attività e rispondere in modo ancora più efficace ai bisogni del territorio.

Il nuovo progetto “Rimettiamoci in Cammino” nasce con l’obiettivo di creare uno spazio inclusivo e partecipato dove costruire relazioni positive, percorsi di autonomia e opportunità di crescita personale. Tra le iniziative previste vi sarà anche un laboratorio sociale di calzoleria, pensato come strumento di inclusione, apprendimento e recupero delle competenze artigianali. Un’attività che unirà formazione, socialità e valorizzazione delle capacità individuali, offrendo nuove possibilità a chi vive condizioni di fragilità.

I lavori per la nuova sede sono già iniziati: l’associazione ha affrontato importanti spese per l’anticipo del locale, i primi interventi di adeguamento degli spazi e l’organizzazione delle future attività ma le risorse economiche disponibili non sono sufficienti a coprire tutti i costi necessari per completare il progetto. Per questo Libere Energie ODV ha avviato una raccolta fondi su Gofundme aperta a cittadini, imprese e sostenitori che desiderano contribuire concretamente alla nascita di questo nuovo spazio sociale. Le principali spese sostenute e da sostenere riguardano cauzione e avvio affitto della nuova sede, adeguamento e sistemazione locali, allestimento del laboratorio sociale, area sociale e accoglienza, le utenze, le assicurazioni e pratiche amministrative per un investimento iniziale complessivo che ammonta a 14.520 euro.

«Ogni contributo, anche piccolo, rappresenta un passo avanti verso la realizzazione di questo progetto - spiegano dall’associazione - Se non è possibile donare, si può comunque aiutare condividendo la raccolta e facendo conoscere il nostro impegno». L’obiettivo è costruire un luogo capace di generare nuove opportunità per molte persone, restituendo speranza e strumenti concreti a chi sta cercando di rimettersi in cammino.

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