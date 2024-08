Un vigile del fuoco aggredito da tre bodyguard al Red Valley. C’è anche questo nel bilancio della serata finale della manifestazione, a Olbia, del 17 agosto. Secondo quanto ricostruito il capo squadra, durante il suo servizio di vigilanza antincendio, avrebbe segnalato al un membro dello staff di un artista di non sostare per motivi di sicurezza nella via di fuga. Tanto sarebbe bastato per scaldare gli animi, con tre uomini della sicurezza personale dell’artista, che lo avrebbero strattonato e buttato a terra.

I 3 sono stati subito fermati dalla polizia, identificati e denunciati per lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale. Dura la replica del Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco di Sassari Antonio Giordano, giunto sul posto.

«Quanto accaduto nella serata di ieri ai danni del collega – spiega Giordano – è inaccettabile e non può essere giustificato. Grazie alla collaborazione con la Polizia di Stato, verranno presi tutti i provvedimenti conseguenti alle denunce presentate nell’immediato per tutelare il collega e per rispetto del lavoro di tutti i Vigili del Fuoco. Esprimo piena solidarietà al collega che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze, e ringrazio a nome di tutti i Vigili del Fuoco quanti si sono attivati subito per soccorrere il collega e identificare gli aggressori. Mi auguro che episodi del genere non si riverifichino in futuro».

