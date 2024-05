Quattro giocatori del Latte Dolce sono stati coinvolti in un incidente automobilistico ieri all’altezza di Santa Teresa Gallura mentre andavano in ritiro in vista della trasferta in Corsica con la Natzionale Sarda.

I calciatori sono finiti in ospedale, ma il Latte Dolce oggi rassicura sulle loro condizioni.

«I giocatori - riferisce la società - al momento ancora sotto osservazione presso le strutture mediche competenti, sono lucidi e si trovano in buone condizioni di salute. Ringraziamo le autorità competenti per la loro professionalità, per il pronto intervento sul luogo dell’incidente ed i medici delle strutture sanitarie che si sono presi immediatamente cura dei nostri atleti».

Infine le ultime parole rivolte ai quattro: «Auguriamo una pronta ripresa ai nostri atleti, certi che, come sempre, daranno il 100% per ottenere la loro personale vittoria».

