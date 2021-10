Violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale. Queste le accuse di cui dovrà rispondere un 24enne di origine brasiliana, già noto alle forze dell’ordine, residente a Padru.

E’ stato lui stesso a chiamare i carabinieri, dicendo di aver appena avuto una discussione con la moglie e invitandoli a intervenire subito, altrimenti, ha avvisato, “faccio una sciocchezza”.

I militari – quelli di Padru e del Reparto territoriale di Olbia – si sono quindi presentati sul posto – nella zona di Sas Enas –ma quando il 24enne, in evidente stato di agitazione, se li è trovati di fronte li ha aggrediti. Nel corso della colluttazione, il giovane ha anche provato più volte a colpire la compagna, sempre continuando a sferrare calci agli uomini del 112. Questi ultimi, alla fine, poiché l’uomo era impossibile da calmare, lo hanno bloccato e posto in arresto.

Per lui non si tratta del primo guaio per reati simili: già nel 2019 era stato denunciato per maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre e del fratello, mentre lo scorso anno era stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e lesioni gravissime. Solo un mese fa, inoltre, era stato fermato per spaccio di eroina, cocaina e marijuana.

