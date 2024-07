Fabio Lai, sindaco di La Maddalena, sarà presente in fascia Tricolore, a Riva Trigoso, sede di Fincantieri, il prossimo 13 luglio, per il varo della nuova unità navale della Marina Militare Italiana intitolata al maddalenino “Domenico Millelire”, prima medaglia d’oro al valor militare delle forze armate. Il riconoscimento gli è stato conferito per aver sconfitto, nel 1793, Napoleone Bonaparte, che tentava di conquistare La Maddalena e da qui tutta la Sardegna, per utilizzarla come base strategica nel Mediterraneo.

«Un momento storico – afferma il sindaco Lai – siamo fortemente orgogliosi, ma dovrebbe esserlo, a mio avviso, anche tutta la Sardegna. Esistono vie dedicate alla sua figura in tutta la Nazione, giustissimo concedergli i dovuti onori anche a mare tramite l’intitolazione di una così prestigiosa unità militare che, oltre al nome, porterà anche il motto derivato da quello della nostra Città: “Oras Latinas Tutor” (Proteggo le sponde dell’Italia)».

La nave Millelire, dopo il varo, tornerà in cantiere per essere armata e fra una anno circa riceverà la bandiera di combattimento entrando nelle disponibilità operative delle Marina Militare Italiana.

Il sindaco Lai ha già inoltrato formale richiesta affinché tale consegna avvenga nella acque del porto di La Maddalena, di fonte all'isola di Santo Stefano, teatro degli scontri armati del 1793.

