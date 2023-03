Si chiama DiscoverGallura la vetrina online, agile e accattivante, che il Distretto turistico Gallura Monte Acuto ha presentato come prima azione di promozione studiata in collaborazione con FTourism & Marketing di Josep Ejarque. Proposte di viaggio, suggestivi itinerari, mete nascoste, attività esclusive e tutta una serie di servizi turistici utili alla vacanza. L’offerta del portale fornirà ai “navigatori” un valido aiuto per orientarsi nel territorio dei 27 comuni aderenti e tra gli operatori privati. DiscoverGallura, non solo spiagge: l’intento del Distretto, infatti, è quello di portare il viaggiatore a scoprire l’entroterra del Nord-Est dell’Isola, ricco di storia, tradizione e cultura, in un percorso che abbracci la globalità dell’offerta turistica.

«Il sito appena pubblicato online deve diventare un punto di riferimento per i turisti che arriveranno in Gallura – spiega il presidente del Distretto, Gian Mario Pileri –. Un portale in continua evoluzione che terrà conto dell’offerta di ben 27 comuni, ciascuno con le proprie tipicità, tradizioni, culture, eventi e caratteristiche delle differenti stagioni, in modo da sfruttare le variegate risorse e ricchezze dei territori per rispondere alle motivazioni di viaggio del turista di oggi». Il sito è solo il primo passo: la promozione del territorio proseguirà con una presenza ben salda sui social media, una brochure tradotta in 4 lingue e una campagna pubblicitaria in onda sulla tivù italiana, svizzera e tedesca.

«Il lavoro fatto fino ad ora sta producendo i suoi frutti. Con questo portale, che è solo il primo passo, puntiamo ad un salto di qualità che proietta la Gallura nel mercato delle vacanze come meta turistica a tutto tondo – prosegue Pileri –.Un investimento che, siamo sicuri, porterà ricadute importanti, non solo in termini economici, ma anche di sinergia prodotta nella rete tra istituzioni e operatori che stiamo sviluppando e che darà l’immagine di un territorio compatto e pronto a diventare adulto». A tal scopo il presidente invita tutti gli operatori turistici ad aderire al più presto alla rete del Distretto.

© Riproduzione riservata