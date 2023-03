Rientra oggi dalla Corsica la delegazione maddalenina, composta dagli amministratori comunali, Sestilio Amoroso e Stefano Cossu, che ha partecipato ad Ajaccio ai festeggiamenti patronali, religiosi e civili, della Madonnuccia.

Le due città, sarda e corsa, sono gemellate dal 1991 e da allora è tradizione che per le rispettive feste patronali siano presenti loro delegazioni. In Corsica in questi giorni c’erano anche il parroco di La Maddalena, don Andrea Domaski, e don Domenico Degortes. Venerdì scorso, vigilia della ricorrenza, c’è stata una grande festa nella piazza principale mentre ieri, Festa della Madonnuccia, al mattino è stata celebrata la Messa solenne mentre nel pomeriggio ha avuto luogo la tradizionale e partecipata processione per le vie della città corso-francese.

Stefano Cossu e Sestilio Amoroso hanno incontrato alcuni esponenti dell’Amministrazione comunale ajaccina, eletta nel giugno scorso con il sindaco Stephane Sbraggia. «È stata una grande emozione partecipare a questa festa, per tenere saldi rapporti con i nostri fratelli ajaccini», ha affermato Stefano Cossu, che durante le manifestazioni ufficiali ha indossato la fascia tricolore; «stiamo lavorando affinché il regalo del gemellaggio, che ci è stato fatto nel 1991 dai sindaci Charles Ornano e Giuseppe Deligia, possa diventare un’occasione per organizzare eventi sportivi quali tornei di calcio e regate, eventi culturali e scolastici. L’intenzione – ha dichiarato sempre Stefano Cossu - è quella di non limitare ai due giorni delle feste patronali gli incontri ma di creare occasioni per un lavoro continuo».

