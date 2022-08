Incidente stradale vicino al bivio per Punta Asfodeli (Porto Rotondo).

Per cause in fase di accertamento si sono scontrate un fuori strada e un’utilitaria.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Olbia, due ambulanze, l’elisoccorso del 118 e per i rilievi i carabinieri di Porto Rotondo.

Una donna è stata elitrasportata all’ospedale di Olbia, mentre per gli altri coinvolti (in totale 4) non sono state necessarie le cure mediche.

Disagi e rallentamenti per la temporanea chiusura della strada.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata