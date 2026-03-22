Prima Messa ieri, nel borgo di Porto Pozzo (Santa Teresa Gallura), nella “Piccola Cappella Sistina”, all’interno della chiesa di San Tommaso, affrescata con una fedele riproduzione del michelangiolesco Giudizio Universale, della Cappella Sistina. L’opera, realizzata dal pittore francese Michel Gardey, quale dono alla comunità che da anni lo ospita, è forse unica al mondo. A celebrare la messa è stato il parroco, don Romolo Fenu, in un suggestivo scenario, nel quale l’arte michelangiolesca riprodotta diventa, agli occhi del credente, fede.

Gli affreschi coprono una superficie di oltre 600 metri quadrati e riproducono l’impianto dell’originale vaticano. La celebrazione è stata officiata dal parroco, don Romolo Fenu, che ha richiamato il significato religioso del luogo, distinguendolo da una semplice attrazione artistica: «Non è un museo – ha sottolineato don Fenu – ma una chiesa; oggi bellissima, arricchita tantissimo; avremo la possibilità di vedere, qui, tanti visitatori, curiosi di vedere questa bellezza.

Invito tutti coloro che qui giungeranno a viverla come un’oasi di spiritualità, come un luogo nel quale, magari anche nel frastuono estivo, si possa trovare un po’ di pace, accompagnati da questa grande bellezza; magari scoprendo, ogni volta, un dettaglio, un volto, un’espressione che possano aiutarci a crescere nell’interiorità».

Restano ancora da completare alcuni interventi per la tutela dell’opera: in particolare l’adeguamento della climatizzazione, la definizione di barriere per evitare il contatto diretto dei visitatori con gli affreschi e un sistema di illuminazione più adeguato. Anche l’arredo sarà aggiornato, con la sostituzione delle sedie attuali con banchi in legno.

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