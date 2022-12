Mercoledì 14 dicembre, a Porto Cervo, in via Brigantino, Enel Energia dovrà eseguire alcuni interventi programmati, sarà pertanto necessario, da parte di Abbanoa, l’interruzione del flusso idrico nella stessa via Brigantino come anche in via Sa Conca, via delle Caravelle, vi Cerbiatta e via Stella Marina.

La chiusura dell’erogazione sarà dalle 9:00 alle 16:00. Informa Abbanoa che “i serbatoi asserviti alle reti di distribuzione saranno costantemente monitorati, e si prevede in considerazione del periodo di fermo casi di mancata erogazione, in particolare per le utenze ubicate a quote più alte. A seguito dell’operazione di svuotamento e successivo riempimento delle condotte potrebbero verificarsi, a riavvio del flusso, dei transitori episodi di torbidità delle acque erogate”.

