È dall'ormai lontano 2009, cioè da 13 anni, che la popolazione di La Maddalena diminuisce sistematicamente di anno in anno. L'ultima rilevazione anagrafica, effettuata lo scorso 27 dicembre (ieri), segna un saldo negativo anche per il 2022: -89 abitanti rispetto al 2021; (-103 nel 2021, -45 nel 2020, -96 nel 2019). I decessi, in quest'anno che sta per finire, sono 124 e la nascite circa la metà, 57. E a raddrizzare un po' la situazione non sono bastate le persone immigrate, 197, essendone, di contro, andate ad abitare stabilmente altrove (emigrate), in 219.

Tra gli emigrati non ci sono solamente cittadini non italiani ma anche diversi “isolani”, in buona parte piuttosto giovani, che hanno deciso, per scelta o per necessità legata al lavoro, di trasferirsi altrove.

Tornando all'anno 2009, che segnò l'ultima volta in cui si registrò un saldo attivo della popolazione (fu l'anno successivo a quello del ritiro del personale militare e civile della Marina Usa, che però non era contabilizzato nella popolazione anagrafica), gli immigrati erano stati ben 289; allora, evidentemente, l'Isola dava, a chi arrivava da altrove, maggiori prospettive di lavoro e di vita.

Ad ogni modo, la popolazione complessiva di quest'anno 2022, salvo qualche minimo ritocco di questi ultimissimi giorni, si attesta in 10.860 abitanti (di cui 5.426 uomini e 5.434 donne).

