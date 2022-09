Pauroso incidente nella notte tra sabato e domenica a Olbia.

È accaduto in via Montale, dove un’auto – per circostanze da accertare – è finita contro un’altra vettura posteggiata e, in seguito all’impatto, si è cappottata al centro della carreggiata.

Dopo l’allarme, sul posto sono arrivati i soccorsi.

Una ragazza, rimasta ferita, è stata trasportata in ospedale con l’ambulanza.

In azione anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della strada e la polizia locale per i rilievi di legge.

Ingenti i danni per entrambi i veicoli coinvolti.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata