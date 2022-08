Ha sparato un colpo di fucile alla madre e si è barricato in una casa in campagna. Tragedia sfiorata questa mattina a Monti: intorno alle 10 è arrivata una telefonata al 112 in cui una donna chiedeva aiuto, ha spiegato che suo figlio le aveva esploso contro una fucilata, per fortuna senza colpirla.

Sul posto sono arrivati i carabinieri del Radiomobile di Olbia e della stazione di Monti che hanno circondato l’abitazione. Presenti anche gli uomini dello Squadrone Cacciatori con il negoziatore del reparto operativo di Sassari.

Il 38enne, dopo una breve trattativa, si è arreso e si è consegnato alle forze dell’ordine.

È stato ricoverato in un centro di igiene mentale.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata