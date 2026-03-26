Il Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena avvia una nuova procedura di gara per l’affidamento triennale del servizio di «bigliettazione, controllo e informazione a mare all'interno dell'area marina di competenza del Parco». L’importo posto a base d’asta è pari a «979.110,88 euro oltre IVA (se applicabile)». Le offerte dovranno essere presentate entro il 27 aprile prossimo, ore 9:00, mentre l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base degli elementi indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto.

Il servizio interesserà il periodo estivo, ovvero quello di maggiore afflusso turistico, nel bando indicato quale quello dal «1º giugno - 15 ottobre di ciascun anno», e sarà organizzato attraverso missioni giornaliere in mare. Tra le principali attività previste figurano la «bigliettazione e riscossione dei diritti di ingresso nell'area marina del Parco», il «controllo della validità delle autorizzazioni esibite dalle imbarcazioni» e la «fornitura di informazioni all'utenza sulle norme di salvaguardia e regolamenti del Parco».

A queste si aggiungono i compiti di «vigilanza e monitoraggio dell'area marina», importanti ai fini della tutela ambientale e l’informazione e la sensibilizzazione al rispetto delle regole in uno dei contesti naturalistici tra i più delicati e frequentati del Mediterraneo.

© Riproduzione riservata