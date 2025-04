Piatti della tradizione, sapori della cultura gastronomica gallurese e dei territori vicini, per le bambine e i bambini delle scuole primarie di Olbia una giornata alla scoperta di un menù molto speciale a base di "risu cu la pulpedda", il riso condito con la polpa di maiale, e "panadas di carne", i famosi tortini ripieni di varie carni, pesce o verdure.

Il progetto, del Comune di Olbia e della Cooperativa Solaria che si occupa delle mense, è stato illustrato nella scuola di Via Nanni dove, per alcuni piccoli alunni, vi è stata la possibilità di partecipare a una vera e propria lezione di cucina: guidati dalle sapienti mani dell’oschirese Laura Achenza, imprenditrice del settore con le figlie Valentina e Martina Meloni, hanno imparato a chiudere a mano dischi di pasta e carne, realizzando tante piccole panadas.

Nella settimana fra il 3 e il 9 aprile tutti gli alunni delle primarie olbiesi avranno la possibilità di assaggiare i prodotti tradizionali. “Ogni anno all’interno del servizio mensa facciamo la giornata del prodotto tipico - ha spiegato l’assessora all’Istruzione, Sabrina Serra - perchè riteniamo, in una città che accoglie persone provenienti da ogni regione d’Italia e da tutto il mondo, sia importante far conoscere le nostre tradizioni e la cultura culinaria del territorio. Di solito proponiamo la zuppa gallurese ma questa volta abbiamo valutato, con la commissione mensa, di proporre alla Asl, che redige i menu scolastici, l’introduzione della panada, un prodotto pratico che può tranquillamente sostituire il fast food. I bambini possono, così, imparare a conoscere questo prodotto e poi trametterci un feedback per capire se potremo introdurlo stabilmente nel menù. Anche perché le nuove linee guida vanno verso la direzione dei piatti unici che saranno sicuramente inseriti nella predisposizione del nuovo appalto mensa”.

La panada, accompagnata da verdura e frutta non solo valida alternativa al junk food, ma anche in linea con le diverse esigenze alimentari; come ha sottolineato la dottoressa Domenica Obinu, Sian Asl Gallura, incoraggia al piatto unico ed equilibrato e la sua versatilità permette, con la sostituzione di alcuni ingredienti, di andare incontro a gusti e diverse intolleranze e allergie.

