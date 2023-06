Gli “Amici di Talmone e Cala di Trana” organizzano una passeggiata ecosensibile al tramonto fra le rocce di Talmone.

La serata sarà accompagnata dalle note jazz della tromba di Maurizio Deiana. L’appuntamento è per domani, lunedì 26 giugno, alle ore 19:00 al posteggio di Porto Cuncato, dove inizia il sentiero per le Piscine. La partecipazione è gratuita, per motivi organizzativi è consigliata l’iscrizione sulla pagina Facebook del Comitato @tranaetalmone.

Durante l’escursione, scrivono gli organizzatori, «ci sarà spazio anche per un confronto sui temi che interessano maggiormente questo habitat costiero di estrema rilevanza dal punto di vista ambientale: l’impatto antropico e i rischi del turismo di massa, l’inquinamento da plastica e rifiuti da fumo nell’Arcipelago della Maddalena, l’importanza del sistema dunale e il suo progressivo degrado, la funzione della Posidonia oceanica, l’utilissima pianta acquatica che contrasta l'erosione costiera».

Qualche giorno fa, gli “Amici di Talmone e Cala di Trana” avevano indirizzato al riletto sindaco Franco Manna, una lettera aperta, finalizzata a “rilanciare” il dialogo con l’Amministrazione comunale, «sui temi che riguardano l’ambiente e il territorio»: «Ci rivolgiamo a Lei, perché anche a Palau i temi ambientali abbiano la dovuta attenzione e la tutela della biodiversità e degli ecosistemi diventi una pratica condivisa fra la pubblica amministrazione e la cittadinanza attiva».

