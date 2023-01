Sono 83 le domande presentate da persone residenti nel Comune dell’Orso assegnatarie dei contributi a sostegno del canone di locazione per l’anno 2022. Fuori termine e quindi non ammesse sono risultate essere 3 richieste. La graduatoria definitiva è stata pubblicata oggi dal Comune che distribuirà tra gli aventi diritto un importo complessivo pari a 184.488,15 euro. Il contributo assegnato a ciascuno ammonta a circa 2240 euro.

Nell’anno 2021, con circa 105.000 euro disponibili, per il contributo per gli affitti di casa le domande presentate erano state in tutto 76, e di queste 6 non erano state accolte. Sono molte le famiglie che a Palau attendono questo contributo, in tempi nei quali le difficoltà sono aumentati a causa dell’aumento del costo della vita a cominciare da quello dei carburanti e delle bollette elettriche.

A Palau inoltre, come in tanti centri costieri nei quali il fenomeno turistico porta molti proprietari ad affittare i loro locali disponibili durante l’estate, il costo delle locazioni per tutto l’anno ne risente. Ben vengono dunque i contributi regionali, assegnati dal Comune, che vanno incontro a tanti nuclei familiari e non.

© Riproduzione riservata