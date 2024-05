L’appuntamento per il “Safari fotografico” è per domenica 19 maggio alle ore 9:30 alla rotonda di Porto Cuncato, dove inizia il sentiero per le Piscine di Talmone. Ad organizzarlo è il Comitato “Amici di Talmone e Cala di Trana”; l’obiettivo, scrivono gli organizzatori, è quello di «catturare in immagini la natura della costa gallurese in tutta la sua straordinaria biodiversità».

È la prima iniziativa della stagione dal gruppo ambientalista palaese, che con alcuni dei suoi componenti accompagnerà i partecipanti, unicamente «armati» di macchine fotografiche e teleobiettivi, che, «nel pieno rispetto della fauna e della flora locale, andranno a “caccia” di lepri e marangoni, fiori di ginestra ed elicriso, esplorando rocce, cavità naturali e tafoni, spiagge e distese di Posidonia oceanica».

L’escursione, ad iscrizione gratuita, si snoderà lungo Cala Scilla, le spiagge di Talmone, Punta Don Diego, la Batteria militare, la torretta di osservazione di Monte Don Diego, i prati a pascolo verso Cala di Trana, le dune di Cala di Trana, il sentiero verso Punta Sardegna, la spiaggia della Contessa, il faro di Punta Sardegna. Notizie ed iscrizioni sulla pagina Facebook degli “Amici di Talmone e Cala di Trana” o al numero telefonico 345.2319349.

