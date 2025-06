Nei giorni scorsi a sinistra e a destra del cammino che conduce al civico cimitero, sono stati messi a dimora 8 cipressi, 4 per lato; il sempreverde è comunemente associato ai cimiteri sia in Occidente che in Oriente, nel mondo cristiano-occidentale e non, sebbene con significati e sfumature differenti legati alle diverse culture. Quelli qualche giorno fa piantati sono alberi ancora piuttosto giovani per cui, se opportunamente curati e innaffiati, avranno bisogno di qualche anno per crescere ed offrire la loro ombra.

E a proposito di acqua, all’interno del cimitero sono state installate 2 fontane in granito che dovrebbero erogare regolarmente il prezioso liquido. A ciò per un costo complessivo di circa 90.000, si sono aggiunte e realizzate, per interessamento dell’assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni, Massimo Azzena, 2 basi in cemento armato destinate a strutture per tumulazioni private; gli intonaci al portale, all’area di ingresso e in alcune parti all'interno del cimitero lungo la muratura perimetrale; la copertina di coronamento lungo la muratura perimetrale; la copertina sul portale d'ingresso in monoliti di granito; le canalette per la raccolta delle acque meteoriche nell'area del portale d'ingresso.

Ad Arzachena ci sono due cimiteri comunali, questo di Via del Riposo e l’altro nella frazione di Santa Teresina. Entrambi, negli anni scorsi, hanno ricevuto lavori di restauro e aumento di loculi.

