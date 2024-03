Nuovo look per l’ingresso principale di Palau, quello di Via Nazionale, che giunge dalla rotatoria da e per Arzachena, Olbia, Tempio Pausania e Santa Teresa Gallura.

L’intervento che insiste su Via Nazionale riguarda la riqualificazione dei marciapiedi, un lavoro del quale erano stati dati gli annunci nello scorso mese di ottobre ma che in questi giorni vede la ditta incaricata intervenire per la realizzazione del primo lotto, che andrà a riqualificare quel primo tratto che vede la presenza del Cineteatro di Montiggia e del Centro di Documentazione del Territorio. I lavori prevedono la completa demolizione degli attuali camminamenti, la posa di tubature che accoglieranno i cavi dell'illuminazione pubblica e della fibra ottica per la linea dati ad alta velocità per la connessione a internet, e la completa ricostruzione della pavimentazione e delle fioriere.

Il primo lotto funzionale da 160.000 euro, su un complessivo di 630.000, uniformerà il camminamento alla restante parte bassa di Via Nazionale, a suo tempo già realizzata, tra negozi, bar, ristoranti e la chiesa parrocchiale, fino allo slargo adiacente il porto. È questo uno degli interventi nel centro del paese, di abbellimento e funzionalità, programmati dall’Amministrazione comunale.

