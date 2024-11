Tra le notizie preoccupanti riguardo la presenza di medici a Palau, ne arrivano anche delle buone, a cominciare dall’annunciato arrivo, a partire dal prossimo 12 novembre, della pediatra Rita Fadda, che ha scelto l’ambito di Arzachena-Palau per l’assistenza di base ai bambini.

La dottoressa visiterà a Palau nel poliambulatorio di Via Fonte, il lunedì e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12,30 e ad Arzachena il martedì e mercoledì dalle 14 alle 16,30 e il venerdì dalle 9 alle 12. È possibile effettuare la scelta via mail all'indirizzo: medicinadibase.lamaddalena@aslgallura.it oppure recandosi personalmente all'ufficio scelta e revoca del medico di Palau o di Arzachena.

Per quanto riguarda invece i pazienti fragili e rimasti senza Medico di Medicina Generale, il prossimo 7 novembre saranno presenti a Palau gli operatori del Dipartimento di Prevenzione Area Medica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Asl Gallura per somministrare il vaccino antinfluenzale nei locali della struttura sanitaria in via degli Achei.

Il servizio potrà essere prenotato chiamando il numero di telefono 335.1448289 o recandosi presso il Poliambulatorio di via Fonte Vecchia. Oltre ai problemi legati alla medicina di base, i cittadini di Palau ed i turisti ospiti sono reduci da 7 giornate di assenza della Guardia Medica, servizio rimasto scoperto il 21-22-25-26-28-29-30 ottobre.

