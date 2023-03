Il Comune di Palau, attraverso associazioni di volontariato accreditate, garantisce il trasporto sociale per i seguenti destinatari: anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti e parzialmente autosufficienti, con reti familiari ed informali carenti; persone affette da patologie invalidanti certificate da documentazione sanitaria; persone adulte affette da momentanea o permanente patologia invalidante, impossibilitate ad usare altri mezzi. È quanto contenuto in una recente deliberazione approvata dalla Giunta su proposta dell’assessora al Servizi Sociali, Paola Esposito.

Il trasporto sociale è gestito sulla base di richieste di singoli utenti residenti nel Comune, e consente di usufruire di un servizio dedicato e quindi flessibile, effettuando viaggi individuali o collettivi.

Possono, altresì, usufruire del servizio le persone in carico ai servizi sociali comunali, per motivate necessità e su richiesta dell’assistente sociale comunale. Sono escluse dal servizio le persone che durante il trasporto necessitano di particolare assistenza sanitaria o che, per patologia o limitazione funzionale, necessitano di trasporto con ambulanza.

Il servizio di trasporto sociale consente di effettuare viaggi, individuali o collettivi, nei casi di accompagnamento per visite mediche o specialistiche; accompagnamento per esami clinici; accompagnamento a cicli di cure legate a patologie; accompagnamento a centri diurni, sociali, sanitari, riabilitativi.

Il servizio è gratuito le persone con difficoltà economiche che abbiano un valore ISEE fino a 6.000 euro. Fino a 10mila euro si contribuisce al 50%; fino a 15mila euro al 25%; oltre la spesa è a totale carico del richiedente.

