Momenti di apprensione intorno alle 13 nella frazione di Abbiadori, nel comune di Arzachena, dove un fuoristrada che, per cause ancora da accertare, è uscito di strada in un tratto di tornanti.

Il veicolo, un 4x4, si è ribaltato ed è finito a valle, concludendo la sua corsa sulla carreggiata sottostante. A bordo si trovava una sola persona, immediatamente presa in carico dal personale dell’elisoccorso giunto sul posto.

I vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena sono intervenuti per mettere in sicurezza il mezzo e l’area circostante, prevenendo ulteriori rischi.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i sanitari del 118 e la polizia locale di Arzachena, impegnata nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata