«Dopo 6 anni di lavoro degli uffici comunali, di verifica e ricognizione, 7 aziende arzachenesi potranno espandere l’attività o creare nuove iniziative su terreni concessi a prezzi agevolati dall’Ente». Ad annunciarlo è Stefania Fresu, assessora alle Attività Produttive e ai Trasporti. «La nostra zona artigianale può diventare un punto di riferimento per gli imprenditori sulla costa nord orientale dell’Isola».

«Inoltre», prosegue l'assessora, «grazie alla modifica del regolamento edilizio e delle norme tecniche di attuazione, presto sarà possibile avviare anche la vendita al dettaglio di merci e servizi, finora concessa solo ai titolari di partita Iva. L’interesse degli impresari per questi lotti è alto, significa che il tessuto economico della zona è vivace. Il Comune risponderà presto a queste esigenze con l’assegnazione di ulteriori aree, grazie a cui proseguire nella riorganizzazione dell’intera area artigianale e creare valore per la comunità».

L’iter della pratica era stato avviato nel 2019 con la pubblicazione e la proroga di un bando pubblico, mentre la scorsa settimana è stato approvato l’elenco ufficiale delle aziende beneficiarie dei lotti del Piano insediamenti produttivi. Nei prossimi giorni si terrà l’incontro dal notaio per la firma degli atti. Tra le finalità del bando pubblicato nel 2019 – si legge in un comunicato dell’Amministrazione comunale – erano incluse: riorganizzare a livello territoriale le attività presenti; incentivare lo spostamento nel Pip delle attività situate in zone a destinazione urbanistica non compatibile; stimolare lo spostamento nel Pip delle attività che ricadono in aree a rischio idrogeologico; consentire lo spostamento nel Pip di quelle attività rumorose situate all’interno del perimetro urbano.

