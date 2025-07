«Mio padre per fortuna sta bene, ha una grande tempra. È in osservazione, ha contusioni varie, ma tra un paio di giorni lascerà l'ospedale. Lo riportiamo a Torino». Così all’Ansa Fabrizio Giugiaro a proposito dell'incidente stradale in cui è rimasto ferito il padre Giorgetto.

Il celebre designer, 86 anni, era alla guida del suo suv in Sardegna, vicino a Porto Cervo, quando ha perso il controllo ed è finito fuori strada, precipitando sul tratto di carreggiata sottostante.

«È stato un brutto incidente, ma senza conseguenze gravi» ha raccontato Fabrizio . «È scocciato – ha poi scherzato – perché ad agosto non potrà usare la sua moto e perché dovrà portare il busto per due mesi».

(Unioneonline)

