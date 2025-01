Il Centro di Aggregazione per anziani è quello che opera nei locali comunali di Montiggia, dedicato a coloro che hanno compiuto i 65 anni, frequentabile da chi è residente e non a Palau, dunque anche dare chi pur non essendo residente, abita a Palau o anche in altri comuni. Il servizio socioculturale comunale ha dato inizio alle iscrizioni per l’anno 2025. Nel corso delle aperture pomeridiane del centro oltre a poter conversare e stare in compagnia, magari sorseggiando un caffè o un the, oppure starsene a leggere tranquillamente un giornale, saranno organizzati gruppi di uncinetto e tornei di bocce.

Gestito dalla cooperativa Oltrans Service, l’iniziativa si chiama “Noi di una certa età”. Ma le iniziative dell’Amministrazione comunale non si limitano a questo: vengono infatti organizzati seminari e incontri a beneficio degli anziani. Per esempio, nello scorso mese di ottobre è stato organizzato un seminario sulla salute alimentare, tenuto da una biologa-nutrizionista, nel corso del quale sono state illustrate, per persone di una certa età appunto, le buone pratiche di alimentazione e i principi di una dieta equilibrata. Nel mese di novembre invece, l’attenzione è stata focalizzata sul sempre più ricorrente e grave fenomeno delle truffe agli anziani, con un incontro organizzato in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, nel corso del quale sono state illustrate le numerose strategie e le tecniche adottate dai truffatori per carpire la fiducia degli anziani, approfittando sia della fragilità fisica quanto della sensibilità emotiva.

La locandina dell'evento a Palau

A dicembre scorso invece, sempre il Settore Socio Culturale e la Cooperativa Oltrans Service, hanno organizzano un incontro rivolto ad anziani, disabili, careviger e familiari, nel corso del quale c’è stato, tra gli altri interventi, quello di una geriatra, esperta in problemi di salute in età avanzata, che ha presentato le diverse delle situazioni di criticità che vivono gli anziani; il parroco invece ha affrontato il delicato aspetto della solitudine degli anziani.

