I vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti ieri sera in località di Monte Iacheddu, in Costa Serena nel comune di Palau, per soccorrere un 75enne di Cremona, caduto sugli scogli.

Dopo averlo raggiunto, la squadra ha provveduto a trasportarlo fino alla strada, dove ad attenderlo c'era l'ambulanza del 118.

L'uomo, a parte lo spavento e qualche escoriazione alle gambe, è in buone condizioni.

(Unioneonline/D)

