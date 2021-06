È costato la vita a un 36enne l’incidente avvenuto nella notte sulla provinciale 56, nella zona di Arzachena.

La sua auto è uscita di strada e ha concluso la corsa tra la vegetazione. Il conducente invece è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno tentato la rianimazione ma per l’uomo i soccorsi sono stati inutili.

Presenti, per la messa in sicurezza della macchina e la bonifica dell’area, i Vigili del fuoco di Arzachena e per i rilievi di carabinieri di Olbia.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata