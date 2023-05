Direttissima, oggi in tribunale a Sassari, per il furto commesso ieri notte nel supermercato Abc – Coop di Oschiri.

Un 34enne e un 33enne di origine romena sono stati fermati in mattinata dai carabinieri della compagnia del paese e condotti nel Palazzo di Giustizia. I due avrebbero infranto, tra l’una e le tre di notte, un vetro dell’esercizio prelevando dall’interno diversi generi alimentari, tra cui due salsicce, formaggio fresco, 1kg di porchetta. Sottratti anche una bottiglia di liquore, spazzolini elettrici e delle lamette da barba oltre a 500 euro in monete e 230 euro in banconote di vario taglio.

Poi il fermo dei militari dell’Arma che hanno ritrovato anche quanto preso dal supermercato. Il pubblico ministero Ermanno Cattaneo ha chiesto la custodia cautelare in carcere ma la giudice Silvia Masala ha disposto invece per i due, difesi dagli avvocati Elisabetta Udassi e Paola Pittalis, l’obbligo di firma giornaliero nella stazione dei carabinieri di Oschiri.

