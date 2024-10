Sono in arrivo ad Arzachena un gruppo di operatori turistici provenienti dalla Svizzera. Giungeranno nella città smeraldina il prossimo 9 ottobre e vi rimarranno fino al 13. Promosso dal Comune e dall’Azienda Speciale Camerale Promocamera, l’incontro tra operatori turistici di Arzachena e tour operator svizzeri ha come obiettivo quello di incentivare le azioni di internazionalizzazione volte a creare nuove opportunità per le aziende locali e della Gallura. Si tratta, precisa l’assessora al Turismo, Claudia Giagoni, di un gruppo selezionato di tour operator svizzeri ai quali sarà presentata «la vasta offerta turistica della destinazione. Vivere qui un’esperienza diretta è il modo più efficace per portare oltremare i valori e le specificità che offriamo a tutto tondo. Inoltre, tra degustazioni, visite guidate ai siti archeologici e alle spiagge simbolo organizzate per gli ospiti, abbiamo messo in agenda un incontro dedicato ad aziende e professionisti del comparto interessati a sviluppare il proprio business con il mercato Elvetico».

Per giovedì 10 ottobre, alle 9:15, nello Spazio Nexus di via San Pietro, è organizzato, ad Arzachena centro, un seminario di presentazione del mercato turistico della Svizzera, occasione per far incontrare domanda e offerta con l’obiettivo di costruire le basi di future relazioni commerciali. Iscrizioni on line al sito web www.comunearzachena.ss.it entro il 4 ottobre prossimo. «L’ internazionalizzazione resta un elemento chiave nelle azioni operative di Promocamera che si lega ad una visione più ampia del Sistema camerale di promozione di tutto il territorio del nord Sardegna», sottolinea il presidente di Promocamera, Francesco Carboni.

