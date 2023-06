Studio e passione dietro alla vittoria del primo premio al Concorso Nazionale di esecuzione musicale “Il tetracordo”. A conquistare il podio della competizione l’orchestra della classe III P a indirizzo musicale del plesso di Via Veronese ad Olbia, scuola media “E. Pais”, che ha sbaragliato la concorrenza di numerose scuole provenienti da 14 regioni italiane, con il punteggio di 99 su 100.

Gli alunni, preparati dagli insegnanti Riccardo Berutti al sassofono, Gillian Capra alle percussioni, Stefano Petrosino alla chitarra e Francesco Vittorio Saba al piano, hanno partecipato con una registrazione audio-visiva dedicata alla musica funky e blues, nella quale hanno eseguito alcuni impegnativi brani: due tratti dalla colonna sonora del film “The Blues Brothers”, “Sweet home Chicago” e “Everybody needs somebody to love”, arrangiati dai professori Saba e Petrosino, e “Grabbin’some air”, del compositore Dean Sorenson.

La giuria, composta da sei professori del Conservatorio e altri professionisti del settore, ha particolarmente apprezzato l’esecuzione degli alunni di Via Veronese; loro il punteggio più alto nella categoria dedicata alle orchestre composte da alunni di Scuola Secondaria di I grado, ovvero dai 16 esecutori in poi.

© Riproduzione riservata