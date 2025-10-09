Tre auto in fiamme nella notte ieri a Olbia dove, intorno alle 22.30, i vigili del fuoco sono intervenuti nel parcheggio del piazzale De Rosa.

I veicoli, distrutti dal rogo, erano parcheggiati vicino a via Gabriele D’Annunzio. Sul posto sono intervenute due squadre operative, che in poco tempo hanno domato il fuoco e circoscritto l’incendio, evitando che si propagasse alle altre vetture in sosta.

Le operazioni di spegnimento si sono concluse in sicurezza, non ci sono feriti. In corso gli accertamenti per determinare le cause del rogo. Al momento, nessuna ipotesi viene esclusa.

Sul posto anche guardia di Finanza e Polizia di Stato.

