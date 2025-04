Spaventoso incendio in corso a Olbia: le fiamme sono partite dal cantiere Nautica Acqua situato a Cala Saccaia.

L'incendio a Cala Saccaia e la nube di fumo (foto Careddu)

Nella zona, avvolta da una nube di denso fumo, in azione i vigili del fuoco di Olbia e di Arzachena, una pattuglia dei carabinieri del reparto territoriale di Olbia, tre ambulanze e l'elisoccorso: mezzi inviati per precauzione, ma non risultano feriti.

L'incendio a Cala Saccaia

È stata assistita una donna particolarmente agitata per la situazione, ma non è stato necessario alcun trasporto in ospedale.

L'incendio a Cala Saccaia e la nube di fumo visti da lontano (foto Careddu)

Secondo una prima ricostruzione, l'incendio sarebbe originato da un'auto parcheggiata all'esterno, nel cantiere si contano una trentina di imbarcazioni.

Sul posto stanno lavorando numerose squadre.

La nube di fumo che avvolge la zona per l'incendio a Cala Saccaia

