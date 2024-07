I vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti poco dopo la mezzanotte di ieri per un incidente stradale sulla SS 125 in direzione Costa Smeralda.

Due macchine si sono scontrate frontalmente per cause in corso di accertamento. Quattro le persone accompagnate all’ospedale di Olbia.

La squadra dei vigili del fuoco ha collaborato con i sanitari del 118 per portare i primi soccorsi e ha messo in sicurezza lo scenario. Sul posto anche la polizia.

(Unioneonline/D)

