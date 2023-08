Migliaia di ragazzi in partenza verso il nord Sardegna per uno degli eventi più attesi dell’estate isolana: il Red Valley Festival.

Nelle strade le macchine sono presenti fin dalla mattina presto, negli autogrill non si trova un parcheggio e i treni per Olbia sono sold out, andata e ritorno.

Tanti giovani rimarranno tutti e quattro i giorni, altri dormiranno in macchina e altri ancora riprenderanno il treno di ritorno alle 6 di mattina del giorno dopo. L’anno scorso erano presenti quasi 25.000 ragazzi a serata, per un totale di circa 100.000 persone. Quest’anno tre giornate sono già sold out, quelle del 12, 13 e 14 agosto, che vedrà esibirsi artisti di tutti i generi, compresa la band americana Black Eyed Peas.

