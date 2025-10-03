Anche Olbia è scesa in piazza per sostenere la Global Sumud Flotilla: al grido di “Palestina libera”, oltre mille persone hanno aderito allo sciopero nazionale indetto dalla Cgil.

Tra i manifestanti che hanno sfilato per le vie del centro storico, anche il vicepresidente della Regione, Giuseppe Meloni: «Mi unisco con forza a chi chiede giustizia, umanità e pace, per i bambini, le famiglie e le persone innocenti che oggi vedono negato il diritto alla vita: dobbiamo reagire tutti altrimenti la storia ci condannerà per la nostra colpevole indifferenza», ha detto.

