È in corso da qualche minuto una perquisizione nella casa di Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu, i due indagati per la scomparsa della pensionata olbiese Rosa Bechere.

Gli investigatori questa mattina sono tornati nell’abitazione di via Aretino, a Olbia. All’interno dell'edificio ci sono anche le due persone accusate di omicidio e occultamento di cadavere. Con loro il difensore Giampaolo Murrighile.

La polizia giudiziaria cerca elementi a carico della coppia, in particolare eventuali prove dell’utilizzo dell’immobile di via Aretino per il presunto omicidio. Presunto perché tutte le piste sono aperte. A carico di Giorgio Beccu e Maria Giovanna Meloni, vicini di casa della persona scomparsa, non ci sono neanche indizi, almeno sino a questo momento. La casa di via Aretino è stata transennata dagli investigatori.

Nel frattempo è stata chiesta una visita medica urgente il carcere per il compagno di Rosa Bechere, la pensionata scomparsa. Si tratta di Davide Iannelli, in cella a Bancali per l'omicidio di Tony Cozzolino (marzo 2022). L'uomo è caduto in uno stato di prostrazione non avendo più notizie della compagna dal 25 novembre scorso.

