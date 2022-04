Momenti di paura per un windsurfista al largo della spiaggia Li Cuncheddi, nel Golfo di Olbia.

A causa delle onde alte due metri e del vento forza 6 l’uomo è rimasto in balìa del mare e per questo, non riuscendo a rientrare a riva, ha chiesto lui stesso aiuto lanciando l’allarme alla Guardia costiera.

Per il soccorso è così intervenuta la motovedetta CP 2116, che a circa un miglio dalla costa è riuscita a intercettare il windsurf e con non poche difficoltà, viste le condizioni meteo marine, ha tratto in salvo lo sportivo, riportandolo a terra.

Da quanto si apprende, nonostante lo spavento, non ha riportato conseguenze ed è potuto rientrare a casa sano e salvo.

(Unioneonline/l.f.)

