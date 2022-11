Dopo il successo della strada scolastica di via Nanni, prima in Sardegna e tra le poche in Italia, da domani Olbia ne conterà una nuova. Per consentire agli studenti di raggiungere in sicurezza le scuole elementari e dell'infanzia San Simplicio e la media Armando Diaz, l'amministrazione comunale chiude al transito e alla fermata di mezzi motorizzati via Gennargentu, nel tratto tra via Gabriele D'Annunzio e via Salvatore Fera, tutti i giorni di svolgimento dell'attività scolastica, negli orari di entrata e uscita dagli istituti.

«Dopo l'esperimento riuscito della strada scolastica di via Nanni, istituita nel 2019, i cittadini hanno chiesto, a gran voce, di replicare in altre scuole della città», ha commentato il sindaco, Settimo Nizzi.

La misura è stata sollecitata, circa un mese fa, dalla dirigenza della scuola Diaz che chiedeva al Comune l'interdizione al traffico nella via su cui si affaccia il plesso scolastico, strada caratterizzata da un traffico intenso negli orari di punta e sulla quale si crea un accalcarsi di studenti e genitori di cui è necessario tutelare la sicurezza.

