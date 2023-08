Ancora furti di conchiglie in Sardegna.

Gli agenti della Security dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna hanno fermato due turisti italiani in imbarco dal porto di Olbia - Isola Bianca e in partenza per Livorno, che come “souvenir” trasportavano un esemplare di pinna nobilis e delle conchiglie.

I due, che avevano ben nascosto il tutto nel bagagliaio dell’auto, sono stati segnalati alla Capitaneria di Porto per le attività di competenza.

(Unioneonline/D)

